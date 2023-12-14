Москва, 14 декабря, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг ранее появившиеся сообщения о том, где будет находиться предвыборный штаб президента России Владимира Путина.

Владимир Баранов/РИА Новости

«Всё будем сообщать своевременно», — сказал он «Известиям».

Как сообщало ИА Регнум, ранее в СМИ появились сообщения о том, что предвыборный штаб Путина собираются разместить в Гостином дворе. Отмечалось, что штаб официально планируется открыть в конце декабря, после чего он начнёт свою работу.

Глава государства 8 декабря объявил, что намерен участвовать в президентских выборах 2024 года. По словам президента, в разное время у него были разные мысли на эту тему.

Выборы президента в 2024 году впервые будут многодневными. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта 2024 года, а основное ― с 15 по 17 марта 2024 года.

Песков 12 декабря рассказал, что в мире кто-то поддерживает выдвижение Путина на выборы главы государства, а кто-то нет, и это нормальное явление. Однако главным для президента является то, что его поддерживает подавляющее большинство россиян, чем глава государства дорожит.