Москва, 14 декабря, 2023, 11:26 — ИА Регнум. В странах постсоветского пространства вновь стали популярны песни российских исполнителей. Если в 2022 году фиксировался резкий спад интереса к музыкантам из России, то в начале декабря 2023 года они заняли больше половины чартов во всех странах бывшего СССР.

Виталий Белоусов/РИА Новости Вокалистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук

Так, в декабре 2021 года песни российских исполнителей занимали девять строчек в топ-10 в Молдавии и на Украине.

В 2022 году эта популярность резко упала, например, музыканты из России вовсе не попали в рейтинг в Киргизии и Литве, и по одному исполнителю было в Казахстане и на Украине, по шесть позиций музыканты заняли в Латвии и Молдавии.

В 2023 году ситуация существенно изменилась: в хит-парадах Белоруссии композиции российских исполнителей заняли 9 строчек из ТОП-10, в Молдавии — 8, в Армении, Латвии и Таджикистане — по 7, в Узбекистане и Эстонии — по 6, в Азербайджане и Казахстане — по 5, в Киргизии и Туркменистане — по 4, на Украине — 3, в Литве — 2. В самой России — 9.

По информации РБК, больше всего слушали хип-хоп-дуэт АИГЕЛ (песня на татарском языке «Пыяла»), поп-рок-группу «Моя Мишель» и уроженку Украины, певицу Anna Asti.

Как сообщало 6 декабря ИА Регнум, песня из сериала «Слово пацана», который исполняет АИГЕЛ, возглавила мировой чарт Shazam. Музыкальная композиция «Пыяла» из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» поднялась на первое место в мировом рейтинге этого приложения.