Балаково, Саратовская область, 14 декабря, 2023, 10:58 — ИА Регнум. 13 декабря Балаковская АЭС в Саратовской области выполнила план Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по выработке электроэнергии в объеме 31,497 млрд кВт·ч. Как сообщили в управлении информации и общественных связей атомной станции, потребителям отпущено свыше 30,137 млрд кВт·ч электроэнергии Балаковской АЭС. Такой объем позволяет обеспечить энергопотребление, к примеру, жителей Нижегородской и Пензенской областей вместе взятых в течение года, а Ивановской области — на протяжении восьми с половиной лет.

Управление информации и общественных связей Балаковской атомной станции Балаковская АЭС досрочно выполнила план ФАС по выработке электроэнергии

«Производственные достижения — это всегда результат большой командной работы», — заявил главный инженер Балаковской АЭС Юрий Свежинцев. Он отметил, что выполнить годовой план досрочно удалось благодаря оптимизации процессов, качественно проведенной ремонтной кампании, применению цифровых технологий. «Энергоблоки нашей атомной станции продолжают надежно и безопасно работать, генерируя электроэнергию для потребителей Поволжья, Центральной России и Урала», — подчеркнул Свежинцев.

Сегодня доля поставки электроэнергии Балаковской АЭС в объединенную энергосистему Средней Волги — около 28%. В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока атомной станции с суммарной нагрузкой 4304 МВт.

Радиационная обстановка в районе расположения Балаковской АЭС без изменений, показатели радиационного фона соответствуют его естественным, многолетним значениям для европейской части территории России. Работа предприятия за текущий год позволила предотвратить попадание в атмосферу более 15 млн тонн углекислого газа (СО2).