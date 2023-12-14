Херсон, 14 декабря, 2023, 11:02 — ИА Регнум. В Херсонской области в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибла мирная жительница. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

О гибели 71-летней женщины, проживающей в городе Алёшки, в полицию сообщил старший фельдшер скорой помощи.

Собеседник агентства уточнил, что женщина получила смертельное ранение утром 13 декабря. Она находилась во дворе своего дома на улице 8-го Марта, когда рядом с ней прогремел взрыв неустановленного миномётного снаряда, выпущенного ВСУ.

В результате женщина получила минно-взрывные травмы рук, осколочное ранение шеи. Также у неё диагностировали черепно-мозговую травму.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар из ствольной артиллерии по левому берегу Днепра в Херсонской области. В результате погиб один мирный житель.

Под удар украинских военных попали несколько населённых пунктов, среди них Новая Каховка и Голая Пристань. В общей сложности украинские военнослужащие выпустили по региону 29 снарядов.

Ещё один мирный житель погиб в результате обстрелов Донецка боевиками ВСУ 13 декабря. В Петровском и Кировском районах города в результате сброса взрывоопасных предметов с беспилотников ранения получили семь человек.