Якутск, 14 декабря, 2023, 10:41 — ИА Регнум. В арктическом районе Якутии пропалит трое мужчин, которые уехали на автомобиле в сторону села Найба 9 декабря, сообщили 14 декабря в Службе спасения Якутии.

Денис Кожевников/ТАСС

«Сегодня для совершения второго облёта в полдень из Тикси вылетел вертолёт Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии». Поиски продолжаются», — заявил начальник службы спасения Иннокентий Андросов.

Сообщалось, что 9 декабря из Тикси в сторону Найбы направился автомобиль УАЗ, местонахождение которого до настоящего времени неизвестно. В автомобиле находились трое человек.

В Булунском районе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Утром 13 декабря на поиск пропавших вылетел вертолет Ми-8. Как уточнили в службе спасения, он совершил облёт по маршруту Тикси — побережье моря — Хопто — Хара Улах — Найба — Тикси. Поиски велись также наземным транспортом.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря трактор с двумя людьми провалился под лёд на несанкционированной переправе на реке Лене в Якутии. На место выехали спасатели. Они выяснили, что два жителя села Техтюр выехали на лёд на реке Лена. Толщина льда в месте происшествия составляла 15 сантиметров.