Киев, 14 декабря, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Супруга лидера киевского режима Владимира Зеленского Елена пожаловалась в социальной сети X (ранее Twitter) на ночную атаку по украинской столице. В посте она выразила соболезнования пострадавшим.

LAURENT GILLIERON/EPA/ТАСС Елена Зеленская

«Свыше 50 человек получили ранения в результате ночной атаки, включая девять детей. Вместо мирных рождественских огней они снова видят взрывы. Мои соболезнования всем пострадавшим от этого ужаса и их семьям. Желаю Вам скорейшего выздоровления и моральной непоколебимости», — написала Зеленская.

В ответ пользователи начали припоминать ей бесконечные удары по Донбассу, длящиеся почти 10 лет. Они обратили внимание и на слова её мужа о том, что город пострадал от упавших обломков ракет, которые сбила система ПВО.

«Твой муж только что написал, что это был результат работы украинской ПВО. Разве ты с ним ничего не обговариваешь прежде, чем написать?», — заявил NInCA.

«Нужно воспользоваться советом Порошенко и прятаться в подвалах. Думаю, надо было не отказываться от мирного соглашения по наводке Бориса Клоуна в апреле 2022 года или соблюдать Минск 1 и Минск 2», — указал комментатор Elementary, Watson.

Юзер Jack спросил Зеленскую, как ночные удары по Киеву повлияют на её способность совершать покупки.

Как сообщало утром 13 декабря ИА Регнум, в ту ночь в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Затем сработала воздушная тревога. Через несколько минут после взрывов сработали воздушные сирены. Местные жители рассказали о падении обломков ракет на левобережную часть Киева, в Днепровском районе.

Мэр Виталий Кличко рассказал, что обломки ракет после работы ПВО упали на автомобиль во дворе одного из многоэтажных домов и на частный двор. Затем он сообщил, что при падении обломков пострадали пять человек, из них троих госпитализировали.

К 05:34 мск того же дня власти сообщили, что число пострадавших увеличилось до 25 человек, из них 13 госпитализировали. Вместе с этим пострадал водопровод. На левобережье Днепра упало множество обломков. По предварительной информации, возгорания произошли в Днепровском районе, начался пожар в Деснянском.

При этом Минобороны России не сообщало о каких-либо ударах по военным объектам на контролируемой киевским режимом территории.