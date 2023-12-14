Киев, 14 декабря, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Украинский суд вновь продлил срок ареста бывшему военному украинской армии Роману Червинскому, пытавшемуся летом 2022 года угнать самолёт Воздушно-космических сил России. Об этом 14 декабря сообщил украинский телеканал «Суспильне» («Общественное») в Telegram-канале.

Кадр из видео Роман Червинский

«Суд продлил меру пресечения бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей сил спецопераций Червинскому — он будет находиться под стражей без права на залог до 10 февраля», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, исполняющего обязанности командира одной из украинских частей Романа Червинского задержали 23 апреля по обвинению в государственной измене и превышении служебных полномочий. С того момента суд несколько раз продлевал срок нахождения его под стражей.

Экс-военный летом 2022 года пытался без согласования с руководством провести операцию по завладению самолётом ВКС России, завербовав российского пилота. Лётчик ВКС якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины, однако фактически произошла утечка данных о размещении личного состава и авиационной техники ВСУ на аэродроме Канатово, по которому ВС России в июле 2022 года нанесли удар.

Газета Washington Post 11 ноября написала, что Червинский в 2020 году разрабатывал план по «заманиванию» группы «Вагнер» в Белоруссию. Это делалось для того, чтобы взять бойцов в плен и отправить в Киев.