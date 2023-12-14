Москва, 14 декабря, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Предвыборный штаб президента России Владимира Путина планируют разместить в Гостином дворе в Москве. Об этом 14 декабря сообщил источник, знакомый с ходом обсуждения вопроса.

Kremlin.ru Владимир Путин

Ещё один собеседник, близкий к мэрии Москвы, подтвердил, что в Кремле определились с местом размещения предвыборного штаба главы государства. Предположительно, он официально откроется и заработает ближе к концу декабря.

В Центризбиркоме пояснили, что перед этим по закону необходимо зарегистрировать в ЦИК группу избирателей, поддерживающих выдвижение кандидата, открыть избирательный счёт и оплатить аренду помещения, сообщило РБК.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что выборы президента России впервые будут многодневными. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта 2024 года. Основное голосование ― с 15 по 17 марта 2024 года.

Президент России Владимир Путин 8 декабря на церемонии вручения наград в Кремле сообщил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев 11 декабря сообщил, что Центризбирком получил уведомления инициативной группы о выдвижении Путина на предстоящие в марте президентские выборы. Первое заседание инициативной группы состоялось 10 декабря. Группу создали общественники и активисты — врачи, учителя, артисты, спортсмены, учёные, военные, политики.

Председатель Народного совета ДНР Артём Жога заявил, что такое решение главы государства поднимет боевой дух участников спецоперации. Он уверен, что у Путина нет конкурентов на предстоящих выборах, в том числе в новых регионах.