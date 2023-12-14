Вашингтон, 14 декабря, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст сообщил на странице в социальной сети X (бывшая Twitter) о назначении российского дизайнера Гоши Рубчинского на должность главного дизайнера своего бренда одежды и обуви Yeezy.

Григорий Сысоев/РИА Новости Дизайнер, фотограф Гоша Рубчинский

Продукция Yeezy выходила в рамках коллаборации с немецкой компанией Adidas.

«YEEZY приветствует Гошу Рубчинского в качестве нового руководителя отдела дизайна», — говорится в сообщении.

Рэпер отметил, что приход известного российского дизайнера в Yeezy является важным достижением в истории индустрии.

Сам Рубчинский в соцсетях написал, что приостанавливает сотрудничество с японским брендом Comme des garsons и уходит из основанного им Rassvet Family. Он выразил готовность к новым проектам и сотрудничеству, воплощающим дух независимости и творческого драйва.

Пост Канье Уэста в социальной сети также прокомментировал американский миллиардер, основатель Х, Илон Маск. Он написал: «Так ты вернулся?».

Напомним, что в декабре 2022 года Маск объявил о блокировке аккаунта Уэста за призывы к насилию. Как пояснил предприниматель, учётную запись Уэста заблокировали за нарушение рэпером правил о побуждении к насилию.

Гоша Рубчинский — российский дизайнер уличной одежды, фотограф и основатель одноимённого бренда. Родился 29 июня 1984 года в Москве. Окончил художественную школу и колледж технологий и дизайна. Дебютная коллекция дизайнера «Империя зла» вышла в 2008 году, а в 2010 — «Рассвет не за горами».

В феврале 2016 года на неделе моды в Лондоне Рубчинский представил коллекцию «Раб». В том же году дизайнер вошёл в список 500 самых влиятельных людей мира моды по мнению сайта Business of Fashion. В феврале 2019 года проанонсировал новый проект GR-Uniforma.