Вашингтон, 14 декабря, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Новость о встрече главы киевского режима Владимира Зеленского с главами компаний американского военно-промышленного комплекса в Вашингтоне вызвала волну резких высказываний в его адрес со стороны пользователей соцсети Х (ранее Twitter). Среди критиков оказался экс-разведчик американской армии Скотт Риттер.

Yuri Gripas/ABACA/POOL/EPA/ТАСС Владимир Зеленский

Пользователи Х посчитали, что лидер киевских властей на фоне провала контрнаступления ВСУ пытается заработать деньги на погибших украинских военнослужащих.

«Рубить деньги на мертвых украинцах — это то, что мы делаем лучше всего. Тот факт, что Зеленский одобряет убийство своих собственных солдат, омерзителен», — написал Риттер.

«Все американские оборонные компании хотят разбогатеть на бессмысленной и беспроигрышной войне Зеленского с Россией. Их не волнует, сколько невинных жизней будет потеряно в процессе. Военно-промышленный комплекс [США] ужасен и заботится только о деньгах», — констатировал пользователь Paul A. Szypula, добавив, что Зеленского, по его мнению, также заботят только деньги.

«Научите человека ловить рыбу, и он будет есть один день. Научи украинца воровать, и он будет воровать всю жизнь», — пошутил aTTicus X.

«Встречались с вашими коллегами по отмыванию денег, судя по всему», — поддержал его пользователь War_4_Ur_Money.

«О, смотрите, все, кто ворует наши налоги, собрались в одной комнате», — заключил StucknDaMid.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря Зеленский провёл встречу с руководителями американских оборонных компаний в Вашингтоне. В ходе неё он заявил, что украинский военно-промышленный комплекс готов нарастить объёмы производства техники и боеприпасов, однако для этого Киеву нужна помощь США.

Агентство Bloomberg сообщило 13 декабря, что Зеленский умолял законодателей США одобрить новый пакет помощи Украине в размере $61 млрд, однако уехал из Вашингтона без чёткого согласия на такое решение. Глава киевских властей также пообещал американским законодателям, что Украина будет призывать мужчин старше 45 лет.

Президент США Джо Байден 13 декабря рассмеялся после вопроса журналиста о победе Украины в конфликте с Россией.