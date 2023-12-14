Москва, 14 декабря, 2023, 10:04 — ИА Регнум. В Москве скончался один из создателей цветного телевидения СССР Абрам Шендерович. Об телеканалу РЕН ТВ сообщил его куратор и близкий друг, адвокат Константин Андреев.

Anton Belitsky/Global Look Press

Он добавил, что Шендерович умер рано утром 14 декабря в возрасте 96 лет. Учёному вызвали скорую помощь, но прибывшие медики констатировали смерть. Причины смерти куратор не уточнил.

Шендерович родился в Белоруссии в Слуцке в 1927 году. В 1950 году закончил Ленинградский электротехнический институт по специальности «радиолокация». Также учился в Ташкенте в Электротехническом институте.

Абрам Шендерович прославился своими вкладами в развитие телевидения, работая в качестве ответственного за телевизионные технологии в кабинете председателя Верховного Совета СССР Леонида Брежнева. В открытом доступе нет биографии Абрама Шендеровича, но он указан одним из авторов учебника «Передача сигналов телевидения по РПЛ» 1983 года.