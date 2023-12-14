Москва, 14 декабря, 2023, 09:54 — ИА Регнум. В центре Москвы 14 декабря временно перекрыли движение на ряде улиц. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Владимир Гердо/ТАСС

Автолюбителям рекомендовали планировать маршрут заранее, обращать внимание на знаки, а для поездок по городу использовать городской транспорт.

Напомним, 14 декабря президент России Владимир Путинпроведёт прямую линию и пресс-конференцию, на которых подведёт итоги года.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), с 00:01 до окончания мероприятия движение будет временно закрыто по улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, по улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста.

Кроме того, нельзя будет передвигаться на автомобиле в проезде между улицами Ильинка и Варварка в районе дома № 5 по Красной площади.

«Также на улицах Ильинка и Варварка будет временно недоступна парковка до окончания мероприятия», ― говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря пройдёт прямая линия с президентом России. Она начнётся в 12:00 по московскому времени. В этом году прямую линию с главой государства решили объединить с большой пресс-конференцией.

Федеральные российские телеканалы зарезервировали порядка трёх часов в сетке вещания на трансляцию «Итоги года с Владимиром Путиным».