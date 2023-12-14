Москва, 14 декабря, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Обильное выпадение снежных осадков в России — это абсолютно нормальное явление, которое никаким образом не связано с глобальным изменением климата. Об этом 14 декабря заявил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам синоптика, которые процитировали «Известия» в Telegram-канале, если взять более продолжительный периоде времени, то такие зимы в России уже наблюдались.

Ильин уточнил, что январь, по его мнению, скорее всего тоже окажется снежным, однако при этом может не быть крещенских морозов.

Как сообщало ИА Регнум, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 13 декабря рассказал, что 17 декабря, в воскресенье, в Москве ожидается температура воздуха выше нуля. Он уточнил, что образовавшиеся ранее во время снегопадов рекордные по высоте сугробы от этого не растают.

Ранее в этот же день на МЦД-3 (D3) увеличили интервалы движения между некоторыми из рейсов. Такое решение было принято на фоне сложных погодных условий.