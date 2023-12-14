Москва, 14 декабря, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Боец украинской армии Станислав Гринченко сдался в плен с использованием специальной частоты 149.200 «Волга» по совету брата, который служит в Вооружённых силах России и участвует в спецоперации. Слова украинского пленного 14 декабря привело Министерство обороны России.

Edgar GutiÃ©rrez/Global Look Press

«Брат посоветовался с командованием, которое сказало, что существует специальная радиочастота для сдачи в плен. Через рацию я вышёл на частоту 149.200 «Волга», чтобы сдаться в плен», — рассказал Станислав Гринченко.

По словам пленного, после этого, когда он вместе с сослуживцами находился на переднем крае, они знали, где расположены российские позиции, и после обстрела сразу сдались в плен. Он уточнил, что решил сдаться сразу после мобилизации в ряды ВСУ.

В военном ведомстве уточнили, что все родственники Гринченко — граждане России, а его брат служит в армии России и участвует в СВО.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря сложивший оружие военнослужащий ВСУ Назар Курьян рассказал, что что из-за отсутствия офицеров их ротой командовал рядовой. По словам пленного, в роте осталась только треть личного состава, а во взводе — не более 11 человек.

Военнопленный украинской армии 4 декабря рассказал, что его наказал командир роты за то, что он вынес из-под обстрела тяжелораненого бойца, а не кого-то с более лёгким ранением. Затем его перевели в штурмовики, и он попал в плен, когда его контузило во время боя.