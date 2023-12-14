Москва, 14 декабря, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Канализационно-насосная станция «Щапово» обновлена в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, реализация проекта позволила повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Бирюков

«После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения», — рассказал Бирюков. По его словам, после выявления проблемных мест было принято решение о проведении модернизации. «С 2012 года в ТиНАО реконструировали и построили 11 очистных сооружений, в этом году обновили канализационно-насосную станцию «Щапово», — сообщил он.

Заместитель мэра российской столицы отметил, что работы по реконструкции заняли менее полугода. «За это время объект производительностью 650 кубометров в сутки был полностью обновлен с применением самых современных технологий, в том числе систем автоматизации и диспетчеризации», — заявил он.

Ключевые узлы и механизмы, которые использовались при реконструкции станции, были произведены в столичном регионе, отметил глава Комплекса городского хозяйства Москвы. «Диспетчеризация выполнена с использованием отечественного программного обеспечения», — подчеркнул Пётр Бирюков.