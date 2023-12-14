Вашингтон, 14 декабря, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Американский бизнесмен, мультимиллиардер, владелец компаний SpaceX и Tesla, а также соцсети Х (ранее Twitter) Илон Маск несколько месяцев назад рекомендовал Украине переходить в оборону, но западные страны настойчиво заставляли Киев продолжать наступать.

Иван Шилов ИА Регнум

Таким образом Маск 13 декабря прокомментировал в соцсети Х слова другого американского бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего, что ВС России позволили украинской армии атаковать свои линии обороны, что обернулось для ВСУ тяжелейшими потерями.

Как отметил Сакс, теперь Вооружённые силы России давят линии обороны ВСУ по всей линии фронта и освобождают территории.

«Несколько месяцев назад я посоветовал Украине поставить главной целью оборону, поскольку тот, кто атакует укреплённые позиции, понесёт большие потери, но Запад очень настойчиво заставлял их наступать», — ответил на это Маск.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря американское издание Military Watch Magazine написало, что элитная 47-я механизированная бригада ВСУ оказалась на грани разгромного поражения из-за нехватки снарядов. По его данным, остановка поставок западных вооружений способствует подрыву боеспособности Киева и может обернуться развалом фронта на самых ключевых направлениях.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 13 декабря рассказал, что США после провала контрнаступления украинской армии включили новую мантру: не дать президенту России Владимиру Путину победить в конфликте на Украине, чтобы Москва не завоевала НАТО. По его словам, в Вашингтоне полагают, что при таком развитии ситуации США не удастся отсидеться в стороне.