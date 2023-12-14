Ньон, Швейцария, 14 декабря, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение частично закрыть домашние трибуны сборной Украины в следующем матче под своей эгидой, а также оштрафовал Федерацию футбола Украины на 20 тысяч евро за расистское поведение украинских болельщиков на отборочном матче чемпионата Европы ‑ 2024 с командой Италии. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба УЕФА.

James Whitehead/Global Look Press

«За расистское поведение болельщиков оштрафовать Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) на 20 тысяч евро и распорядиться о частичном закрытии стадиона сборной Украины во время следующего матча под эгидой УЕФА в качестве принимающей стороны как минимум на 5 тысяч мест», — говорится в сообщении.

Матч между сборными Украины и Италии состоялся в немецком Леверкузене 20 ноября и закончился вничью со счётом 0:0. По его итогам украинская команда не смогла выйти в финал чемпионата Европы, и ей придётся играть за это право в стыковых матчах.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря стало известно, что УЕФА не включил сборную России в жеребьёвку Лиги наций сезона 2024/25. Жеребьёвка состоится 8 февраля 2024 года в Париже, в ходе неё команды распределят по группам.

В октябре исполком УЕФА принял решение о допуске юношеских сборных России до международных турниров, но при этом проводить игры без флага, гимна и национальной символики. Позднее такое же решение приняла Международная федерация футбола (ФИФА).

После этого футбольные ассоциации Украины, Польши, Англии, Латвии и Литвы решили бойкотировать матчи с участием россиян. Первому вице-президенту УЕФА Карлу-Эрику Нильссону пришлось извиняться за предложение допустить юношеские сборные России. А УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России до международных турниров, аргументируя это тем, что не смог найти технического решения, которое позволило бы играть российским командам.