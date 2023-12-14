Кременная, ЛНР, 14 декабря, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Трое военных ВСУ погибли из-за взрыва ржавой мины в стволе миномёта, который они применили в ходе боевых действий, написал 14 декабря военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл в районе села Червоная Диброва в Кременском районе в ЛНР. Российские военные в ходе аэроразведки выявили миномётный расчет, который вёл огонь по позициям ВС России.

«Передавать координаты цели нашим разведчикам не понадобилось, поскольку спустя минуту после обнаружения в канале ствола 120 мм миномёта взорвалась мина», — сообщил Марочко.

Трое военных ВСУ получили несовместимые с жизнью ранения. Выяснилось, что мины имели следы ржавчины. Видимо, ВСУ использовали просроченные мины, что категорически запрещено, или эти боеприпасы хранились с нарушением установленных норм.

Как сообщало ИА Регнум, пленный украинский военный Валерий Куряченко 13 декабря рассказал о мародёрстве в рядах ВСУ. Он сообщил, что военнослужащие базирующейся в Часове Яре в ДНР 17-й отдельной танковой бригады ВСУ стремятся избегать боевых действий и занимаются мародёрством.