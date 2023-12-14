Москва, 14 декабря, 2023, 08:45 — ИА Регнум. В 2024 году россияне хотели бы больше зарабатывать и чаще высыпаться. О целях на будущий год россияне рассказали в ходе опроса, проведённого Skillfactory и Fitmost. Участие в нём приняли более 1,2 тыс. россиян, сообщило RT.

Дарья Драй ИА Регнум

Согласно результатам исследования, 70% опрошенных мечтают в будущем увеличить свой доход. Ещё 60% хотят освоить новую профессию, 43% — регулярно заниматься спортом раз-два в неделю.

О желании сменить работу заявили более трети респондентов (37%). А 36% участников исследования заявили, что хотели бы чаще высыпаться. 30% опрошенных мечтают о путешествиях, 23% ― выучить иностранный язык и заняться новым хобби.

Кроме того, многие хотят в будущем году избавиться от вредных привычек. Так, 19% респондентов хотят больше двигаться и ложиться спать раньше полуночи, 15% ― меньше тратить времени на соцсети. Отказаться от вредной еды хотят 14% опрошенных, от курения — 12%.

Как сообщало ИА Регнум, в начале 2023 года большая часть жителей России заявила, что хотела бы получать в текущем году заработную плату в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Согласно результатам исследования банка «Открытие» и компании «Росгосстрах», так ответили 42% респондентов. 22% хотят зарабатывать 100–150 тысяч рублей в месяц, около 8% граждан ―150–200 тысяч рублей, ещё 8% — свыше 200 тысяч рублей в месяц. Только 2% респондентов указали, что их устроит зарплата до 30 тысяч рублей ежемесячно.

По данным исследования FinExpertiza, проведённого на основе данных Росстата, в 2023 году количество работников с зарплатой от миллиона рублей и более (до вычета подоходного налога) в России выросло на 43% по сравнению с 2021 годом. Больше всего работников-миллионеров трудятся в сфере оптовой и розничной торговли (4,3 тыс. человек), в обрабатывающей промышленности (3,97 тыс.), финансах и страховании (3,66 тыс.).