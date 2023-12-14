Лондон, 14 декабря, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предал российскому Военно-морскому флоту две новые смертоносные атомные субмарины. Об этом 13 декабря написал британское издание Daily Express.

«Владимир Путин предоставил российскому Военно-морскому флоту две новые смертоносные атомные подводные лодки, стремясь повысить мощь своих сил, и это, как ожидается, только начало», — отмечается в публикации.

По словам обозревателей, атомный подводный крейсер «Император Александр III» способен нести 16 межконтинентальных ракет, а атомная субмарина «Красноярск» имеет на вооружении ядерные крылатые ракеты и торпеды.

Передача новых российских атомных подлодок флоту произошла в то время, когда Киев пытается убедить своих западных союзников продолжить оказывать ему военную помощь, добавляется в статье.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 11 декабря посетил церемонию передачи атомных подводных лодок «Красноярск» и «Император Александр III» в состав ВМФ России. В ходе неё глава государства разрешил поднятие флагов на субмаринах, после чего они вошли в состав флота.

Позднее в этот же день президент назвал эти подлодки грозными ракетоносцами, не имеющими равных в своём классе. Путин подчеркнул, что российский военный флот получает самые современные технику и вооружения.