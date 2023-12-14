Москва, 14 декабря, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Тульский патронный завод запатентовал малоимпульсный промежуточный патрон повышенной пробиваемости для стрелкового оружия. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на описание к патенту.

Adil Abass/Global Look Press

Патрон предназначен для поражения легкобронированной техники и живой силы на дальних расстояниях. Согласно документу, его длина составляет от 55 до 63 мм, гильза имеет бутылочную форму, а пуля с бронебойным сердечником отличается вытянутой обтекаемой головной частью.

«Габаритные размеры позволяют отнести [патрон] к классификации промежуточных патронов условно малого калибра, что делает возможным его использование в автоматическом оружии, например, в автоматах Калашникова», ― уточняется в документе.

Новый вид перспективного боеприпаса протестировали на дальности обстрела в 300 метров — на таком расстоянии патрон пробил 8-мм и 10-мм плиты из стали марки А-3. Такая сталь применяется для изготовления корпусов легкой бронетехники.

По словам разработчиков, им удалось сохранились комфортный импульс отдачи и габариты стрелкового оружия. Они указали, что патрон стрелкового оружия повышенной пробиваемости должен занять нишу между боеприпасами калибров 5,45 мм и 7,62 мм.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря специалист ЦКИБ СОО (филиала Тульского КБП «Высокоточных комплексов» «Ростеха») Алексей Матвеев рассказал, что российские оружейники разработали для крупнокалиберной винтовки ОСВ-96 пули, способные пробивать натовские бронетранспортёры (БТР). Новая пуля может пробить лёгкий броневик уже на расстоянии 2 км, а с 1,5 км способна пробить и более серьёзную броню.

Матвеев также добавил, что специалисты разрабатывают ещё более эффективный боеприпас для винтовки. Он позволяет пробивать даже усиленную броню БТР натовского образца при выстреле в борт с расстояния 100 м.

Восьмого ноября в пресс-службе «Ростеха» сообщили о том, что специалисты госкорпорации разработали новый бесконтейнерный патрон IGLA BIOR для охоты с небольшого расстояния (до 25 метров). При выстреле контейнерным патроном пыж-контейнер после выхода из ствола продолжает полёт вместе с дробью, затем дробовой снаряд покидает контейнер и начинает формироваться осыпь.