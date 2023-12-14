Мадрид, 14 декабря, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Игроки футбольных клубов «Барселона» и «Жирона» на неопределённое время лишатся возможности принимать душ в раздевалках на стадионе и на базе ради экономии воды. Об этом сообщает испанская газета Mundo Deportivo.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Такие ограничения связаны с введенными каталонским правительством ограничениями из-за засухи в регионе. Введения мер жёсткой экономии воды подтвердил министр по борьбе с изменением климата, продовольствию и сельскому хозяйству Дэвид Маскорт.

Уточняется, что из-за отсутствия дождей власти Каталонии перешли к предаварийному режиму потребления воды из водохранилищ. Сокращено потребление воды в спортивных залах и спортивных центрах. Рассматривается возможность запрета на полив травы на стадионах. Указанные меры затронут города между реками Тер и Льобрегат, включая Барселону, Жирону и Таррагону.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Германии после начала спецоперации на Украине возросло число тех, кто экономит на гигиенических процедурах. Немцы в целях экономии стали реже принимать душ.