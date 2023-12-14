Токио, 14 декабря, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно объявил 14 декабря об уходе в отставку. Он заявил об этом на регулярной пресс-конференции, которая транслируется в прямом эфире.

Yoshio Tsunoda/Global Look Press

По словам Мацуно, в данный момент существуют различные мнения о средствах партий Японии, что снижает доверие японцев к политике страны.

«Есть разные указания и насчёт моей собственной отчётности о политических средствах. Для того чтобы не возникло задержек в национальной политике, я сегодня подал прошение премьер-министру [Японии Фумио] Кисиде с просьбой освободить меня с должности генерального секретаря правительства», — сказал он.

Утром 14 декабря на фоне скандала с «откатами» в правящей партии Японии министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, министр общенациональных дел и коммуникаций Дзюндзи Судзуки, а также министр сельского лесного и рыбного хозяйства Итиро Миясита также подали в отставку.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря стало известно, что японская оппозиционная Конституционно-демократическая партия подготовила проект резолюции о вотуме недоверия Мацуно на фоне коррупционного скандала. Ранее генсек правительства Японии на пресс-конференциях неоднократно уходил от ответа на вопрос об обстоятельствах, связанных со средствами партии.

Мацуно в ответ на вопрос о возможности его ухода в отставку до этого заявлял, что намерен продолжать исполнять возложенные на него обязанности.