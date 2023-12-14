Лондон, 14 декабря, 2023, 08:02 — ИА Регнум. Бывший руководитель британской нефтегазовой компании BP (до мая 2001 года British Petroleum) Бернард Луни после своей отставки потерял £32,4 млн ($40,6 млн) в виде выплат за ложную информацию, которую он предоставил совету директоров этой организации. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Simon Belcher/Global Look Press

53-летний управленец скрыл часть деталей его прошлых личных отношений с коллегами. Совет директоров почитал, что Луни допустил серьезный проступок, сознательно солгав.

Компания лишила экс-главу зарплаты, пенсии и бонуса за 2023-й финансовый год. Кроме того, бывший директор потеряет 50% бонуса, выплаченного ему в 2022 году, а также часть переданных ему акций на сумму около £1 млн ($1,3 млн).

Луни покинул свой пост в сентябре 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября стало известно, что совет директоров американской компании OpenAI, которая разрабатывает нейросеть ChatGPT, уволил Сэма Альтмана с поста генерального директора организации. В организации заявили, что решили отказаться от услуг Альтмана из-за того, что он якобы проявил недостаточную откровенность перед советом директоров.

Через несколько дней глава Microsoft Сатья Наделла заявил, что Альтман принят на работу в эту американскую компанию и возглавит в ней новую группу по разработке искусственного интеллекта. 22 ноября OpenAI объявила о восстановлении Альтмана на посту генерального директора по просьбе других сотрудников компании, которые пообещали, что в противном случае уволятся вслед за ним.