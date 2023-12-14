Наступил 659-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Он ознаменован новой безуспешной атакой на территории Калужской и Московской областей украинскими беспилотниками самолётного типа.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

В ночь на 14 декабря в данных регионах дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили девять дронов, сообщило Минобороны РФ.

Ранее информацию о двух сбитых дронах обнародовал в своём Telegram-канале мэр столицы России Сергей Собянин. По словам московского градоначальника, второй по счёту беспилотный летательный аппарат, который летел в сторону Москвы, был уничтожен сегодня в Наро-Фоминском городском округе (Московская область). По предварительной информации, в ходе отражения атаки удалось не допустить ранения людей и разрушений.

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