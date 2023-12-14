Оттава, 14 декабря, 2023, 07:11 — ИА Регнум. Актёра Жерара Депардье лишили ордена Квебека, который является высшей наградой франкоязычной канадской провинции Квебек. Об этом 13 декабря сообщил телеканал CTV со ссылкой на главу провинции Франсуа Лего.

(сс) Siebbi Жерар Депардье

Как пояснил Лего, скандальные сексистские высказывания французского актёра, которые он сделал публично и на камеру, шокировали мировую общественность. Цитировать слова Депардье глава Квебека не стал, но указал, что уничижительные слова были адресованы женщинам и даже десятилетней девочке.

«Его поведение бросает тень на репутацию членов ордена Квебека, в связи с этим я принял решение немедленно исключить его из [списка членов] ордена», — подчеркнул политик.

При этом высказывания, о которых идёт речь, Депардье сделал пять лет назад, в 2018 году в ходе визита в Северную Корею, куда он был приглашён на празднование в связи с 70-летием образования КНДР. Видеозапись недавно показал телеканал France 2 в рамках показа документального фильма «Депардье: падение огра».

Орден Квебека вручается за заслуги перед провинцией. Депардье был удостоен награды в 2002 году. Лишение ордена Квебека стало первым подобным случаем в истории.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в документальном фильме «Депардье: падение огра» французского актёра Депардье обвинили в домогательствах к женщинам во время поездки в Северную Корею в 2018 году. После выхода фильма представители французской кино — и телеиндустрии заявили, что больше не будут работать с актёром.