Вашингтон, 14 декабря, 2023, 06:47 — ИА Регнум. Урегулирование украинского конфликта потребует от Киева уступить Москве восточные части страны и смириться с их потерей. Такое заявление сделал 13 декабря кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в ходе встречи с избирателями, трансляцию вёл телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Я предлагаю разумную сделку, которая предусматривала бы сохранение суверенитета Украины, да, с некоторыми уступками территорий, восточных регионов, где проживает русскоговорящее население», — пояснил Рамасвами.

Также политик предлагает в мирный договор включить обязательство о том, что Украину не примут в НАТО, но при условии, что президент России Владимир Путин выйдет из военного союза с Китаем.

Рамасвами подчеркнул, что украинский конфликт работает на увеличение рисков мировой войны и никак не продвигает интересы США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что политики на Западе приходят к мысли о мирном урегулировании украинского конфликта. В публикации газеты The New York Times утверждается, что среди таких лиц оказываются и те, кто полностью поддерживает украинские власти.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо не исключил, что кураторы главы Украины Владимира Зеленского заставят его начать переговоры по мирному плану уже в январе 2024 года в Давосе. По мнению политика, на Западе больше не видят перспектив на Украине.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Россия сохраняет готовность к переговорам по мирному урегулированию ситуации на Украине.