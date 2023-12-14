Москва, 14 декабря, 2023, 06:29 — ИА Регнум. Российские специалисты построили для Минобороны РФ первый отечественный безэкипажный катер (морской надводный дрон), сообщил журналистам управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко.

Иван Шилов ИА Регнум Надводный дрон

По его словам, аппарат отправится в зону специальной военной операции (СВО), где его испытают.

«Первый безэкипажный катер в интересах Министерства обороны России построен. Он отправляется на испытания в зону СВО», — сказал Даниленко в беседе с «РИА Новости».

Ему дали рабочее название «ББКН «Одуванчик». Аббревиатура в наименовании расшифровывается как быстроходный безэкипажный катер-носитель.

Управляющий директор уточнил, что до конца 2023 года специалисты построят 10 таких катеров, которые составят первую опытную партию и пройдут соответствующие испытания.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Михаил Даниленко проинформировал, что Минобороны РФ закупило для ВМФ универсальные безэкипажные катера на базе платформы типа «Визир». Он заявил, что эти аппараты смогут набирать скорость до 80 км в час, перевозить взрывчатку весом до 600 кг и преодолевать более 200 км.

27 ноября военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что морские беспилотники нужны России прежде всего для патрулирования акватории Чёрного моря и проведения разведки, а также выявления отправной точки запуска вражеских дронов-камикадзе и ликвидации угроз. Кроме того, по его словам, в задачи таких устройств войдёт ликвидация пунктов базирования сил противника.

9 декабря стало известно, что в России создали беспилотники для ледовой проводки и маркировки айсбергов в помощь судам Северного морского пути. Этот дрон получил название «Шершень».