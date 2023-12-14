Вашингтон, 14 декабря, 2023, 05:50 — ИА Регнум. Проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год на рекордную сумму $886,3 млрд поддержал Сенат Конгресса. Трансляция голосования шла на официальном сайте законодательного органа США.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон бюджет

Проект оборонного бюджета страны поддержали 62 сенатора, против принятия документа высказались десять членов Сената. После одобрения документ, содержащий три тысячи страниц, направили в палату представителей Конгресса для дальнейшего рассмотрения.

Объём оборонного бюджета больше, чем в прошлом году, на 3% и составляет рекордные $886 млрд. Согласно документу, зарплата американских военных в предстоящем году достигнет рекордного уровня в истории страны. Кроме того, в бюджет включены $300 млн, предназначенные для военной помощи Украине.

После одобрения обеими палатами Конгресса итоговый проект оборонного бюджета направят на согласование и подписание президенту США Джозефу Байдену.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский сенатор-демократ Майкл Беннет заблокировал ускоренное рассмотрение проекта оборонного бюджета США на 2024 год. Отмечается, что Беннет хочет выиграть время на период проведения межпартийных дискуссий в Конгрессе о безопасности южной границы.

Кроме того, Беннет рассчитывает затянуть процесс рассмотрения других инициатив, в случае если это станет актуальным.