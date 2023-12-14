Москва, 14 декабря, 2023, 05:22 — ИА Регнум. Золотые резервы России достигли рекордных 151,9 миллиарда долларов, благодаря росту мировых цен на драгоценный металл. Об этом 14 декабря сообщает «РИА Новости».

Agnico-Eagle Золотой запас

В ноябре вложения России в золото выросли на 2,2% и достигли 151,9 миллиардов долларов, это рекордный уровень в современной истории. При этом предыдущий максимум зафиксирован месяцем раньше, в октябре, и составил 148,7 миллиарда долларов.

При этом в физическом выражении золотой запас уже второй месяц подряд сокращается и уже стал меньше на примерно 16 тонн.

Ранее ИА Регнум сообщало, что золотые резервы России по итогам сентября текущего года достигли рекордного значения в 2,36 тысячи тонн. По этому показателю страна осталась на пятом месте в мире.

По данным новостного портала Business Insider, Россия становится намного богаче на фоне растущих цен на нефть. По итогам августа Россия заработала $17,1 млрд от экспорта чёрного золота, что на $1,8 млрд больше, чем месяцем ранее.