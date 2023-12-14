Варшава, 14 декабря, 2023, 04:52 — ИА Регнум. Сбор денег для депутата Сейма Гжегожа Брауна, затушившего огнетушителем ханукальные свечи в коридоре парламента, объявили в Польше. Об этом 14 декабря сообщает «РИА Новости».

Paper4pc.com Ханука

Свой поступок депутат объяснил тем, что зажжение ханукальных свечей не может проводиться в парламенте и является «сатанинским». После инцидента Брауна отстранили от участия в работе парламента и выписали крупный штраф. Кроме того, его лишили депутатского пособия на срок шесть месяцев.

После этого группа инициативных граждан объявила сбор денег для Брауна. Организаторы наметили цель собрать за 90 дней 50 тысяч злотых (около 12,5 тысячи долларов). Но инициативу подхватили более 1800 граждан, которые за несколько часов собрали более 73 тысяч злотых (около 18,3 тысячи долларов).

Сбор проводился на интернет-платформе, вечером 13 декабря сбор средств был заблокирован. Портал указал на недопустимость сборов средств, связанных с пропагандой или восхвалением ненависти, насилия, дискриминации, терроризма и с публичной похвалой за преступления.

Ранее ИА Регнум сообщало, что депутат сейма Польши от правой партии «Конфедерация свободы и независимости» Браун потушил установленные в здании парламента ханукальные свечи. Менора со свечами была установлена рядом с рождественской ёлкой, а депутат таким образом решил прервать празднование Хануки в здании парламента.