Грозный, 14 декабря, 2023, 04:46 — ИА Регнум. Специальная военная операция на Украине может закончиться уже весной или летом 2024 года, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямого эфира с жителями республики.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Думаю, окончания стоит ожидать весной следующего года, [либо] в июне или июле», — сказал он.

Кадыров пояснил, что Украине для дальнейшего ведения боевых действий не хватает человеческих и финансовых ресурсов, а также вооружений. Глава Чечни также отметил, что Киев исчерпал все свои возможности.

Он утверждает, что конфликт можно было бы завершить в течение трёх месяцев.

«Даже, если бы я принимал решение… Можно было бы закончить в течение трёх месяцев», — подчеркнул руководитель региона.

Глава Чечни полагает, что взять под контроль Киев было бы легче, чем Мариуполь. Вместе с тем он добавил, что российские войска действуют так, чтобы сохранять города и вести переговоры с желающими сдаться в плен.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков проинформировал, что спецоперация завершится, когда все её цели будут достигнуты. Он отметил, что чётких временных планов по этому вопросу нет.

5 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперация завершится тогда, когда Россия получит гарантии безопасности. По его словам, в этом случае роль играют совсем не территории.

3 ноября Путин рассказал, что России пришлось защищать себя военным путём, поскольку на неё уже напали к моменту начала спецоперации. Он добавил, что Москве просто не оставили другого выбора.