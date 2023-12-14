Хельсинки, 14 декабря, 2023, 03:45 — ИА Регнум. Работу контрольно-пропускных пунктов (КПП) «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля») на границе с Россией возобновили власти Финляндии. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба финского кабинета министров.

Иван Шилов ИА Регнум Граница с Финляндией

«Пункты пересечения границы останутся закрытыми, за исключением пунктов пропуска «Ваалимаа» и «Ниирала», которые будут открыты для движения в четверг, 14 декабря», — уточняется в заявлении правительства.

КПП открыли в полночь 14 декабря по финскому времени (01:00 мск). При этом власти Финляндии не исключили закрытия пропускных пунктов, в случае ухудшения миграционной ситуации.

Всего на российско-финской границе восемь КПП, шесть из них останутся закрытыми до 14 января 2024 года. Заявления от лиц, находящихся в писках международной защиты, будут приниматься на работающих пропускных пунктах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил об открытии двух пунктов пропуска на границе с Россией. КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» были выбраны как наиболее удобные для людей, посещающих своих родственников как в России, так и в Финляндии. Кроме того, эти два КПП подходят для грузовых и дипломатических перевозок.

Обострение на российско-финской границе по официальной версии финских властей произошло из-за наплыва беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, у которых, по словам финской стороны, не было необходимых для въезда документов. Хельсинки обвинил Москву в недостаточно тщательной проверке мигрантов и закрыл на три месяца четыре КПП на границе с Россией в Ленинградской области и Карелии.

Затем в конце ноября премьер Финляндии Орпо заявил о намерении закрыть все КПП на границе с Россией. В МИД России попытки Финляндии переложить ответственность на РФ за сложившуюся после закрытия КПП ситуацию назвали неуклюжими оправданиями. Подчёркивается, что финские власти не проводили никаких предварительных консультаций с российской стороной относительно закрытия пунктов пропуска.