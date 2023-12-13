Москва, 14 декабря, 2023, 00:05 — ИА Регнум. Русофобские припадки внешних сил будут продолжаться, особенно на фоне проведения в России кампании по выборам президента РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Очевидно, что вот эти вот, знаете, такие русофобские припадки будут продолжаться, и в ходе этих русофобских припадков главным объектом станет сама кампания», — сказал представитель главы государства в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, недоброжелателям России крайне трудно осознать высокую степень консолидации российского общества и уровень поддержки президента среди граждан, даже до начала предвыборной кампании. Песков пояснил, что вес этих факторов можно оценить, наблюдая за количеством вопросов, которые пришли от граждан к прямой линии с главой государства.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря президент России Владимир Путин объявил о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах. Он рассказал, что в разное время у него имелись разные мысли на этот счёт, однако нынешняя ситуация убедила его принять решение баллотироваться.

Голосование по выборам президента России пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года. По итогам опроса, прощённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Путину доверяют более 78% граждан России.

13 декабря комиссия Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны допустила, что за рубежом будут совершаться попытки срыва выборов российского президента.