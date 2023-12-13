Москва, 13 декабря, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Иностранные журналисты, в том числе из недружественных стран, аккредитованные в России, будут принимать участие в совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом 13 декабря рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24».

Евгений Разумный /Ведомости/ТАСС

«Здесь будут российские федеральные СМИ, российские региональные СМИ — приедут представители всех регионов. И из иностранных СМИ будут и дружественные страны представлены, и недружественные. Все те, кто по-прежнему имеют аккредитацию в МИД — а для иностранных журналистов она обязательна — и продолжают свою работу здесь», — пояснил песков, отвечая на соответствующий вопрос.

В этом году традиционная прямая линия с президентом РФ Путиным объединена с большой пресс-конференцией. Мероприятие получило название «Итоги года с Владимиром Путиным» и начнётся в 12:00 мск 14 декабря.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пресс-секретарь президента России Песков рассказал, что многие из тех, кто звонит на прямую линию с российским лидером Путиным, просто выражают ему поддержку.

Песков рассказал, что на прямую линию прислали более 2 млн вопросов. Он назвал это прекрасным социологическим срезом. 13 декабря, по словам Пескова, президент России не будет проводить встреч, так как готовится к подведению итогов года в прямом эфире.