Москва, 13 декабря, 2023, 23:38 — ИА Регнум. График президента РФ Владимира Путина в предвыборную кампанию станет более насыщенным общением с людьми, более «разбросанным» по географии страны. Об этом 13 декабря сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24».

Владимир Астапкович / РИА Новости Владимир Путин

Песков напомнил, что российский лидер уже не впервые участвует в президентской гонке и каждый раз он делает акцент на продолжении своего обычного рабочего графика.

«Сейчас речь идет о, как я уже говорил выше, максимально плотном рабочем графике, насыщенном. Причем большая часть этого графика является непубличной, но поверьте — это почти работа 24 на 7. Конечно он будет более интенсивный, он будет более «разбросанный» по географии страны, более насыщенный по общению с людьми. Это традиционно бывает в ходе избирательных кампаний, так будет и на этот раз», — пояснил Песков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Песков рассказал о вопросах, чаще всего поступающих от граждан по прямой линии.

По словам Пескова, многие из граждан, которые звонят на прямую линию с Путиным, не задают никаких вопросов, а выражают президенту свою поддержку.