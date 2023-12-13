Вашингтон, 13 декабря, 2023, 23:36 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС может удерживать часть заложников в подземных туннелях, которые Израиль, предположительно, собрался затопить, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе пресс-конференции.

Naaman Omar/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Он напомнил, что некоторые из освобожденных рассказывали, что в плену их держали в таких местах. Кирби также не стал подтверждать появившуюся в СМИ информацию о том, что израильские военные уже начали затапливать подземные туннели морской водой.

Кроме того, координатор отметил, что США признают за Израилем право на самооборону. Вместе с тем, по словам Кирби, американская сторона ожидает от израильских властей ответственного подхода, включая понимание того, что следует избегать нанесения ущерба мирным гражданам и заложникам.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников написала, что армия Израиля стала закачивать воду из Средиземного моря в систему туннелей ХАМАС в секторе Газа. В статье говорится, что израильские военные задействовали для этих целей семь насосов. Источники утверждают, что на затопление всех тоннелей необходимо несколько недель.

13 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия расценивает как неприемлемые методы ведения войны армии Израиля с ХАМАС, включающие уничтожение жилых кварталов в Газе. Министр напомнил, что в палестинском анклаве погибли более 18 тыс. мирных граждан, две трети из которых — женщины и дети. Он назвал сложившуюся ситуацию ужасной.