Санкт-Петербург, 13 декабря, 2023, 23:25 — ИА Регнум. Пожар произошёл в одном из корпусов исторического торгового комплекса Апраксин двор в центре Санкт-Петербурга. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Информация о возгорании поступила в 19:46 мск, пожар произошёл на втором этаже одного из зданий, расположенных по адресу: Центральный район, Садовая ул., д. 28-30, корпус 41. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.

Площадь пожара составляет около 50 кв. метров, горение происходит в складском помещении. Из здания до прибытия спасателей эвакуировались 20 человек, информация о пострадавших не поступала. В ликвидации пожара принимают участие 28 человек личного состава и шесть единиц техники.

Архитектурный комплекс Апраксин двор является одним из крупнейших исторических торговых центров Санкт-Петербурга, он признан объектом культурного наследия России регионального значения. Строительство здесь началось в 1754 году, а уже к концу XVIII столетия здесь образовались торговые ряды, занимавшие немалую площадь. На сегодняшний день комплекс включает несколько десятков корпусов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в конце 2022 года поручил провести проверку по информации о бездействии чиновников в вопросах сохранения исторического объекта Апраксина двора. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

При этом ещё летом 2022 года крупная строительная компания Glorax готова была инвестировать 50 млрд рублей в развитие территории Апраксина двора в центре Петербурга.