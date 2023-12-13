Остин, США, 13 декабря, 2023, 22:49 — ИА Регнум. Университет с техническим уклоном планирует открыть в Остине, штат Техас, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Об этом 13 декабря сообщает агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказались налоговые налоговые декларации благотворительной организации Маска Foundation.

Иван Шилов ИА Регнум Илон Маск

Предполагается, что сначала будет открыта школа с уклоном в естественные науки, математику, инженерию и ещё ряд предметов. Затем будет создан университет, специализирующийся на образовании самого высокого уровня. Работать здесь будут опытные преподаватели, а в учебную программу включат лабораторные и тематические исследования, проектную работу, симуляции и практическая работа.

В учебный комплекс Маск планирует вложить около 100 миллионов долларов. Срок открытия школы и университета не называется, но заявка была подана ещё в октябре 2022 года а в марте 2023 её одобрили.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск задумал построить собственный город недалеко от столицы штата Техас, города Остин. Якобы с этой целью Маск приобрёл участок земли на берегу реки Колорадо. Жителями города станут сотрудники компаний бизнесмена.

При этом уточнялось, что представитель округа Бастроп, где строится город-мечта Маска, отметил, что администрация округа не получала ни от Маска, ни от его представителей никаких заявлений, связанных с возможным возведением города.