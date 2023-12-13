Москва, 13 декабря, 2023, 23:06 — ИА Регнум. В рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, «Роснефть» представила новое высокотехнологичное топливо Pulsar — автобензины с октановыми числами 95 и 100, а также дизельное топливо. Главные отличительные особенности новинок — отсутствие загрязнений топливной системы и сохрание работоспособности двигателя в процессе длительной эксплуатации.

Пресс-служба НК «Роснефть» «Роснефть» представила новое высокотехнологичное топливо Pulsar

Появление такого топлива стало возможным благодаря модернизации собственных НПЗ и нефтебазового хозяйства компании. Эффективность формулы топлива Pulsar подтверждена моторными испытаниями. Стендовые и лабораторные тесты проводились в независимом аккредитованном центре.

«Роснефть» постоянно совершенствует производство высокотехнологичных видов нефтепродуктов, улучшает характеристики выпускаемых моторных топлив, расширяет географию поставок и ассортимент продукции на АЗС компании. Фирменное топливо Pulsar реализуется на АЗС «Роснефти» в 31 регионе России.

После презентации фирменного топлива Pulsar состоялась тематическая викторина, по итогам которой победители получили памятные призы от «Роснефти».