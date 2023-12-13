Грозный, 13 декабря, 2023, 20:52 — ИА Регнум. План по частичной мобилизации в Чечне выполнили на 1500%, заявил 13 декабря во время прямой линии глава республики Рамзан Кадыров. Трансляция мероприятия велась в его Telegram-канале.

Илья Питалев /РИА Новости

«В последнее время общество Российской Федерации за нас. Они поняли, что мы граждане России, что мы — патриоты», — сказал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что собранные в республике полки подчиняются не ему, а находятся в распоряжении Минобороны и Росгвардии, выполняя приказы командования. Он добавил, что пока в ряде других регионов продолжают набирать добровольцев, в Чечне уже сделали это.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев 26 сентября сообщил, что с начала 2023 года в ряды российской армии на службу по контракту приняли более 325 тыс. человек. Он добавил, что доукомплектовка вооружённых сил продолжается.

Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский 29 сентября заявил об отсутствии планов о дополнительной мобилизации в России.

Президент России Владимир Путин подписал 1 декабря указ об увеличении численности российской армии до 2 209 130 человек, в том числе до 1 320 000 военнослужащих. Минобороны РФ сообщило, что такое увеличение не предусматривает мобилизацию и будет проходить поэтапно за счёт желающих служить по контракту.