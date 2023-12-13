Вашингтон, 13 декабря, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден рассмеялся после вопроса журналиста о победе Украины в конфликте с Россией.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден

Когда у американского лидера спросили, хочет ли он, чтобы Украина победила, Байден не смог ответить, а лишь рассмеялся и помотал головой из стороны в сторону. Тогда журналисты поспросили президента ответить да или нет, но Байден продолжил смеяться.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3852844" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В ходе встречи Байдена с главой киевского режима Владимиром Зеленским в США журналисты задали американскому лидеру несколько вопросов. У президента также спросили, злится ли он на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Как сообщало 13 декабря ИА Регнум, во время визита в США Зеленскийумолял американских законодателей одобрить новый пакет помощи Украине в размере $61 млрд. Однако он покинул Вашингтон, так и не получив чёткое согласие на это. Журналисты Bloomberg отметили, что политическая поддержка Киева даёт трещину как в США, так и в ЕС. Сенатор Митч Макконнеллназвал практически невозможными шансы на одобрение помощи Украине.

Комментируя визит Зеленского в США, посол Анатолий Антонов 13 декабря заявил, что в Штатах все устали «от попрошайки из Киева».