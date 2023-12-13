Еврокомиссия согласилась перечислить Венгрии €10 млрд из бюджета ЕС
Reuters: Еврокомиссия согласилась перечислить Венгрии €10 млрд из бюджета ЕС
Брюссель, 13 декабря, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Еврокомиссия согласилась перечислить Венгрии из бюджета Евросоюза €10 млрд, предназначенных для поддержки республики, сообщило 13 декабря агентство Reuters.
По данным журналистов, деньги планируют выделить из фонда для развития депрессивных территорий ЕС. Их заморозили для Венгрии, обвинив власти республики в противодействии верховенству закона. Теперь в Брюсселе решили, что в Венгрии приняли меры к усилению независимости судов.
«Это решение является победой [премьер-министра Венгрии Виктора Орбана], который настоял на том, чтобы Венгрия получила собственное финансирование, прежде чем он рассмотрит возможность поддержать пакет помощи ЕС для Украины на €50 млрд», — говорится в публикации.
Как сообщало ИА Регнум, главный политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан 12 декабря заявил, что Будапешт готов снять вето, наложенное на пакет поддержки Евросоюзом Украины в размере €50 млрд, если Брюссель разморозит около €30 млрд, предназначенных для помощи Венгрии. Он подчеркнул, что эти вопросы взаимосвязаны, так как в обоих случаях речь идёт о бюджете ЕС.
Газета Financial Times 12 декабря сообщила, что в ЕС из-за вето Венгрии обсуждают запасной вариант финансирования Киева, чтобы не затрагивать бюджет союза. По информации журналистов, в переговорах участвуют члены Еврокомиссии и крупных государств, которые могут покрыть большую часть затрат на Украину.