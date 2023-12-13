Брюссель, 13 декабря, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Еврокомиссия согласилась перечислить Венгрии из бюджета Евросоюза €10 млрд, предназначенных для поддержки республики, сообщило 13 декабря агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным журналистов, деньги планируют выделить из фонда для развития депрессивных территорий ЕС. Их заморозили для Венгрии, обвинив власти республики в противодействии верховенству закона. Теперь в Брюсселе решили, что в Венгрии приняли меры к усилению независимости судов.

«Это решение является победой [премьер-министра Венгрии Виктора Орбана], который настоял на том, чтобы Венгрия получила собственное финансирование, прежде чем он рассмотрит возможность поддержать пакет помощи ЕС для Украины на €50 млрд», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, главный политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан 12 декабря заявил, что Будапешт готов снять вето, наложенное на пакет поддержки Евросоюзом Украины в размере €50 млрд, если Брюссель разморозит около €30 млрд, предназначенных для помощи Венгрии. Он подчеркнул, что эти вопросы взаимосвязаны, так как в обоих случаях речь идёт о бюджете ЕС.

Газета Financial Times 12 декабря сообщила, что в ЕС из-за вето Венгрии обсуждают запасной вариант финансирования Киева, чтобы не затрагивать бюджет союза. По информации журналистов, в переговорах участвуют члены Еврокомиссии и крупных государств, которые могут покрыть большую часть затрат на Украину.