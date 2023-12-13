Нижний Новгород, 13 декабря, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Жителей пятиэтажного дома в Нижегородской области спасла от гибели при пожаре кошка по имени Страшила, разбудив своего хозяина Александра Машковского, сообщил 13 декабря РЕН ТВ.

Кадр из видео

Мужчина рассказал журналистам, что животное учуяло пожар в два часа ночи и стало прыгать у него на лице, чтобы разбудить. Проснувшись, он увидел дым вокруг, открыл окна в квартире и подъезде и стал будить соседей.

«Могло сейчас пойти и на эти три квартиры, и ниже спуститься. Тогда был бы тут вообще… Скажем так — спасибо кошке, которая разбудила, и вовремя всех оповестили», — рассказала журналистам жительница подъезда.

После этого Страшила стала любимицей подъезда, посмотреть на неё приходят даже жители соседних домов.

При этом жертв избежать не удалось, погибли все три жителя квартиры, где начался пожар. Как установили пожарные, возгорание началось из-за короткого замыкания, загорелся скопившийся у двери мусор. Соседи рассказали, что жители квартиры часто выпивали и что-то отмечали в ночь перед пожаром.

Как сообщало ИА Регнум, в Челябинске в ноябре благодаря кошке по кличке Соня спаслась от пожара 15-летняя девочка. Она ночевала одна в доме, когда произошло короткое замыкание. Кошка разбудила девочку, и она вместе с животным на руках успела выбраться через окно.