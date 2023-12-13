Москва, 13 декабря, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Утром 13 декабря источник сообщил ИА Регнум, что конь маршала Константина Рокоссовского на горельефе «Парад Победы» на Красной площади в прямом смысле потерял голову. Неизвестные вандалы откололи голову жеребцу по кличке Полюс, принимавшему непосредственное участие в Параде Победы в 1945 году.

Александр Щербак/ТАСС

Как, с помощью чего и, главное, зачем пострадал конь, неизвестно, но следователи возбудили уголовное дело об уничтожении или повреждении воинских памятников.

Откуда взялся Полюс

Горельеф торжественно открыли в сентябре 2023 года в самом центре Москвы под эгидой Ассамблеи народов Евразии и Российского союза ветеранов при поддержке Общественной организации «Ассоциация выпускников Высшей Комсомольской Школы» и приурочили это ко Дню воинской славы — «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны». Тогда советский и российский военачальник, генерал-майор, зампредседателя Российского союза ветеранов Владимир Романенко подчеркнул, что память о Победе в Великой Отечественной войне должна остаться в истории навсегда.

В церемонии открытия участвовали внучка принимавшего парад маршала Советского Союза Георгия Жукова Галина Панкратьева и племянник Рокоссовского Евгений Силин. Они назвали открытие горельефа важной страницей исторической памяти страны. Внук маршала Победы Семёна Буденного, депутат Арбатского совета депутатов Алексей Будённый отметил, что для него Парад — глубоко личная история.

Автор горельефа — народный художник России, академик Российской академии художеств Владимир Суровцев запечатлел командующего парадом Константина Рокоссовского и принимавшего парад Жукова, верхом на конях объезжающих строй офицеров и солдат на Красной Площади. Композиция родилась неспроста.

«Решением Сталина командующие, принимавшие Парад, были на лошадях. Это красивый символ. Как мы помним, Наполеон подарил Александру I арабского белого жеребца. Так получилось, что на этом жеребце он и въехал в Париж. Поэтому здесь маршалы Рокоссовский и Жуков тоже на конях — это связь эпох, связь времён», — объяснил Суровцев.

Что делать с Полюсом

Повреждение горельефа — надругательство над памятью о советских жертвах в Великую Отечественную войну и удар российскому обществу, противостоящему неонацистской украинской стороне и Западу, заявил после случившегося научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Он напомнил, что советские воины одержали верх над нацизмом, отдав свои жизни за Родину и мир.

«Исходя из нашего опыта РВИО готово отреставрировать горельеф», — сказал Мягков.

По словам научного главы РВИО, теперь требуется особое внимание правоохранителей и общества к инциденту. При этом на том же Западе подобные инциденты стали едва ли не государственной политикой, указал он. По мнению Мягкова, необходимо возбудить уголовное не только по факту вандализма, но и по статье о реабилитации нацизма, в третьем пункте которой упоминается осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества. Терпеть такое нельзя, резюмировал он.