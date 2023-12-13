Тула, 13 декабря, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил 13 декабря недавно достроенное здание фондохранилища областного музейного объединения. Глава региона напомнил, что в фондах объединения хранится более 220 тысяч экспонатов.

Пресс-служба правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил новое музейное фондохранилище

«Это уникальная коллекция, в которую входят редкие произведения отечественного и зарубежного искусства. При этом в Туле никогда не было достойных условий для её хранения. Теперь этот вопрос решился», — подчеркнул Дюмин. Он напомнил, что ранее по просьбе музейного сообщества обращался к президенту России Владимиру Путину, который поддержал инициативу строительства фондохранилища. Строительство фондохранилища в регионе проходило при поддержке Министерства культуры РФ.

«Тула уже уверенно заявила о себе как о третьей музейной столице России, — заявил Алексей Дюмин. — Сегодня мы открываем фондохранилище — это еще один серьезный шаг в развитии музейного дела в Туле». По мнению губернатора, новое здание станет замечательным подарком не только для музейного сообщества региона, но и для всех туляков и гостей города, которые любят искусство.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина напомнила, что решение о строительстве было принято в год 100-летия Тульского музея изобразительных искусств. «Сегодня музейщики региона получили объект, возможности которого позволяют не только хранить и реставрировать произведения искусства, но и организовывать выставки, так как частью фондохранилища является выставочное пространство «Фонд искусств», — заявила она.

В фонде уже открылась первая экспозиция — «Шедевры русского авангарда». На ней представлены картины уроженцев тульской земли, первопроходцев русского авангарда Натальи Гончаровой и Василия Рождественского, а также всемирно известных Василия Кандинского и Казимира Малевича. Работы русских авангардистов в таком количестве есть только в Москве, Санкт-Петербурге и Туле.

Алексей Дюмин осмотрел выставку, а также высокотехнологичные помещения для хранения живописных полотен, тканей и редких образцов оружия. Помимо прочего, сейчас здесь находятся иконы XVI–XVIII веков, в том числе из иконостаса Успенского собора Тульского кремля, реставрация которого недавно завершилась.

Также губернатор побывал в реставрационной мастерской. Благодаря ей в Туле впервые появилась возможность реставрировать картины собственными силами. Для воспитанников изостудии состоялся праздник у ёлки, украшенной 122 шарами с изображениями музеев региона.

Открытие фондохранилища и выставочного пространства «Фонд искусств» дало старт культурно-просветительскому проекту «Музейная зима в Туле», разработанному по поручению губернатора Алексея Дюмина.