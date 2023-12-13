Москва, 13 декабря, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Системная поддержка помогла справиться со снижением патентной активности в Москве. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Системная поддержка помогла справиться со снижением патентной активности в столице — впервые с 2016 года. До 50% патентов высокотехнологичных предприятий МСП в этом году пришлось именно на те компании, которым помогал город», — заявил Собянин. «Выделяем им гранты, даем кредиты на льготных условиях и займы под поручительство, предоставляем консультации экспертов и многое другое», — добавил градоначальник.

Сергей Собянин отметил, что с прошлого года добавились специальные программы для стимулирования патентной активности изобретателей. «На каждый полученный в России патент город выделял по 75 тыс. руб. За патентование за рубежом — до 2 млн. В итоге компании уже получили больше 800 патентов. Среди них — патент на открытие в генетике, помогающее лечить ишемические болезни сердца, верхние и нижние конечности, головной мозг. Еще один — на технологию, позволяющую сократить расход воды при тушении пожаров в 10 раз», — подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что в этом году стартовал пилотный проект по кредитованию под залог интеллектуальной собственности.

«Теперь компании могут взять кредит до 50 млн руб. под 3,5% годовых», — добавил мэр.