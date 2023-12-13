Берлин, 13 декабря, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Второй зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, переданный Берлином Киеву, введут в эксплуатацию на Украине до конца 2023 году, заявил канцлер Германии Олаф Шольц 13 декабря, выступая в бундестаге.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вторая система ПВО Patriot из Германии будет введена в эксплуатацию на Украине уже в этом году», — сказал он.

Шольц добавил, что ФРГ добавит к комплексам противовоздушной обороны бронетехнику, зимнюю форму для украинских военных и электрогенераторы.

Как сообщало ИА Регнум, Шольц ранее 13 декабря объявил, что правительство Германии заложило в госбюджет €8 млрд на поставки вооружений и финансовую помощь для Украины, а также €6 млрд на поддержку украинских беженцев. Он пообещал, что Берлин будет помогать Киеву «столько, сколько потребуется».

Американский портал Business Insider 23 сентября сообщил, что ЗРК Patriot оказались неспособны перехватить российские фугасные авиабомбы. Как стало известно, заметить эти бомбы несложно, но их сложно перехватить из-за большой скорости, которую они развивают.

Глава МИД Сергей Лавров 17 сентября заявил, что страны Запада, поставляя Украине вооружение, пытаются её руками нанести России стратегическое поражение. Он подчеркнул, что поставки оружия Киеву не смогут существенно изменить ситуацию на фронте.