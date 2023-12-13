Москва, 13 декабря, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) Анзор Музаев заявил, что в будущем возможно появление Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по арабскому языку. Он сообщил, что Россия открыта для Востока, и вопрос обоюдного изучения русского и арабского языков находится на повестке.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы открыты для Востока и не только для Китая, что подтверждают контакты на самом высоком уровне. <…> Министр просвещения Сергей Кравцов также был с визитами в этих дружественных нам государствах и обсуждал вопрос изучения в них русского языка. Поднимался вопрос и с изучением у нас арабского языка не только в вузах, но и в школах», — рассказал он во время выступления на Международной конференции «ХХ Фаизхановские чтения».

По словам Музаева, интерес к открытию русских школ выразил министр образования ОАЭ, параллельно с изучение в российских школах арабского языка. Для этого необходимо провести значительную работу, отметил глава Рособрнадзора. В первую очередь это — разработка госстандарта, а на его базе учебников, их апробация. Вместе с этим возникает вопрос подготовки кадров для преподавания этого языка в школах.

«После разработки федеральной основной образовательной программы по арабскому языку возможно его включение в число предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ, а вузы смогут учитывать результаты этого экзамена в числе вступительных испытаний», — пояснил Музаев и добавил, что на решение этой задачи уйдёт несколько лет.

Как сообщало 17 ноября ИА Регнум, в предстоящем году российские школьники будут сдавать ЕГЭ с 22 марта по 1 июля. Так, 22 марта стартует досрочный период, который продлится до 12 апреля, а вместе с резервными днями завершится 19 апреля.

23 мая выпускники пройдут испытания по географии, литературе и химии. 28 мая состоится экзамен по русскому языку, а 31 мая они сдадут экзамен по математике как базового, так и профильного уровня. Следующий экзамен, по обществознанию, запланировали на 4 июня.

7 июня начнётся тест по информатике, на следующий день предусмотрен этот повторный экзамен. 10 июня пройдут экзамены по истории и физике. 13 июня — по биологии и иностранным языкам в письменной форме (английскому, испанскому, китайскому, немецкому, французскому). Устные экзамены по иностранным языкам пройдут 17 и 18 июня, где будущие абитуриенты продемонстрируют коммуникативные навыки.