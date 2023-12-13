Омск, 13 декабря, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Мэр Омска Сергей Шелест объяснил отказ вешать памятную доску бойцу СВО Алексею Ямщикову в школе, в которой он учился. По словам градоначальника, решение о размещении мемориальных досок руководители заведений или владельцы зданий не принимают, поэтому директор школы или другие местные руководители не могут иметь отношения к таким вопросам.

Евгений Софийчук/ТАСС Мэр Омска Сергей Шелест

«Принятие таких решений — прерогатива топонимической комиссии Омска, и с начала СВО эта комиссия не приняла ни одного отрицательного решения по поводу увековечивания памяти наших погибших ребят», — написал Шелест в Telegram-канале.

Как сообщил мэр, он встретился с инициаторами и главой Ленинского округа, а также директором депобразования, после чего поручил помочь товарищам Ямщикова подготовиться к топонимической комиссии, чтобы обязательно «отдать дань памяти этому парню», погибшему за будущее страны.

Как сообщало ИА Регнум, об отказе от памятной доски стало известно 13 декабря. На действия директора школы, где учился Ямщиков, пожаловались участники спецоперации, заявившие, что собрали документы для её установки и получили разрешения в департаменте имущественных отношений, администрации Ленинского округа и военкомате. Однако, по данным местной администрации, военные не запускали процедуру оформления доски ни в Ленинской окружной администрации, ни в городской.